Атака на Киев 4 января — обломки дрона обнаружили на недострое в Киеве

Военные анализируют обломки БпЛА. Фото архивное: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

В Киеве обнаружили обломки дрона после ночной атаки БпЛА России на Украину. Их нашли на территории Печерского района.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Во время ночной атаки беспилотников на Киевщину обломки одного из дронов обнаружили на нескольких этажах 18-этажного недостроя в Печерском районе столицы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате инцидента разрушений и пострадавших нет, а пожара не зафиксировано.

"После ночной атаки БпЛА на Киевщину в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-ти этажного недостроя обнаружены обломки дрона. Разрушений и пострадавших нет. Пожара не было", — сообщил глава города.

Напомним, в Киеве воздушная тревога ночью, 4 января, звучала дважды. Воздушные силы Украины предупреждали о запуске ударных беспилотников со стороны России.

Также недавно в КГГА подытожили последствия российских атак на столицу в течение января.