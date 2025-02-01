Які райони Києві обстрілювали найчастіше - дані КМВА за січень

Рятувальники на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

У Києві протягом січня 60 разів лунала повітряна тривога. Водночас за минулий місяць ворог атакував місто 14 разів.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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"Остання ніч вкотре підтвердила: Росія продовжує свій цинічний терор проти України, і столиця не є винятком. Київ залишається під прицілом ворожих атак", — зауважив Ткаченко.

Він зазначив, що у січні повітряну тривогу оголошували 60 разів — це понад 60 годин небезпеки для мешканців міста. Протягом місяця на столицю було здійснено 13 атак дронами-камікадзе та один ракетний удар.

На жаль, внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей та ще семеро отримали поранення. Також через удари було зруйновано інфраструктуру в усіх районах міста:

Дарницький — три рази;

Голосіївський, Деснянський, Печерський, Солом’янський — по два рази;

Дніпровський, Святошинський, Шевченківський — по одному разу.

Голова КМВА подякував військовим, які захищають небо над Києвом та всім службам і комунальникам, які ліквідують наслідки обстрілів.

Окрім атак росіяни намагаються дестабілізувати місто іншими методами: лише у січні було 940 повідомлень про замінування, з яких 785 — за один день. Таким чином ворог хоче посіяти паніку серед населення та паралізувати місто.

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, цієї ночі в Києві та області було чутно вибухи. Ворог атакував регіон дронами-камікадзе.

Однією з найпотужніших атак на столицю у 2025 році став балістичний удар РФ 18 січня. Тоді найбільше постраждав район поблизу станції метро "Лук'янівська".