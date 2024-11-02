Атака БпЛА на Киев 2 ноября — куда упали обломки

В Киеве упали обломки "Шахеда" еще в одном районе
Россияне совершили атаку ударными беспилотниками на Киев ночью, 2 ноября. Обломки "Шахедов" упали еще и в Шевченковском районе — там возник пожар.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
В Киеве возник пожар от падения обломков БпЛА
Сергей Попко отметил, что в Шевченковском районе также обнаружили обломки.
"По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание многоэтажного нежилого дома", — сообщил чиновник.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Пожар охватил один из этажей. Там работают экстренные службы.
Напомним, обломки дрона сегодня, 2 ноября, упали еще и в Святошинском, Днепровском и Соломенском районах Киева. Спасатели потушили пожар.
Также киевлянепожаловались на перебои с электроснабжением – некоторые заявили об выключении электроэнергии.
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