Атака БпЛА на Киев 2 ноября — куда упали обломки

Обломок БпЛА "Шахед". Фото: ГСЧС Украины

Россияне совершили атаку ударными беспилотниками на Киев ночью, 2 ноября. Обломки "Шахедов" упали еще и в Шевченковском районе — там возник пожар.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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Сергей Попко отметил, что в Шевченковском районе также обнаружили обломки.

"По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание многоэтажного нежилого дома", — сообщил чиновник.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Пожар охватил один из этажей. Там работают экстренные службы.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, обломки дрона сегодня, 2 ноября, упали еще и в Святошинском, Днепровском и Соломенском районах Киева. Спасатели потушили пожар.

Также киевлянепожаловались на перебои с электроснабжением – некоторые заявили об выключении электроэнергии.