Атака БпЛА на Київ 2 листопада — куди впали уламки

Уламок БпЛА "Шахед". Фото: ДСНС України

Росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками на Київ вночі, 2 листопада. Уламки "Шахедів" впали ще й у Шевченківському районі — там виникла пожежа.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Сергій Попко зазначив, що у Шевченківському районі також виявили уламки.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося загорання багатоповерховому нежитловому будинку", — повідомив чиновник.

Натомість мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Пожежа охопила один з поверхів. Наразі там працюють екстрені служби.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, уламки дрона сьогодні, 2 листопада, впали ще й у Святошинському, Дніпровському та Солом'янському районах Києва. Рятувальники загасили пожежу.

Також кияни поскаржились на перебої з електропостачанням — деякі заявили про вимкнення електроенергії.