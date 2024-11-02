Атака БпЛА на Київ 2 листопада — куди впали уламки

У Києві впали уламки "Шахеда" ще в одному районі
Росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками на Київ вночі, 2 листопада. Уламки "Шахедів" впали ще й у Шевченківському районі — там виникла пожежа.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У Києві виникла пожежа від падіння уламків БпЛА
Сергій Попко зазначив, що у Шевченківському районі також виявили уламки.
"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося загорання багатоповерховому нежитловому будинку", — повідомив чиновник.
Натомість мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Пожежа охопила один з поверхів. Наразі там працюють екстрені служби.
Нагадаємо, уламки дрона сьогодні, 2 листопада, впали ще й у Святошинському, Дніпровському та Солом'янському районах Києва. Рятувальники загасили пожежу.
Також кияни поскаржились на перебої з електропостачанням — деякі заявили про вимкнення електроенергії.
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