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В Киеве внедряют электронный документооборот в КГГА —Ткаченко

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 20:28
Электронный документооборот в КГГА - Ткаченко представил детали
Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur
Ключові моменти Электронный документооборот появится в КГГА

Киевская городская военная администрация переходит на полностью электронный документооборот. Все обращения, документы на подпись и другие служебные материалы в дальнейшем будут передаваться исключительно в цифровом формате.

Об этом сообщил начальник КГГА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Электронный документооборот появится в КГГА

В КГГА отмечают, что такое решение принято с целью устранения задержек, связанных с бумажной бюрократией, а также для обеспечения прозрачности процедур и соблюдения определенных сроков рассмотрения документов.

"Не может быть ситуаций, когда критически важные обращения от предприятий рассматриваются месяцами вместо установленных десяти дней", — заявил Ткаченко.

Он также подчеркнул, что бумажные носители, которые длительное время оставались без движения, больше не будут использоваться в процессе согласования и подписания документов.

Глава КГГА указал на необходимость введения цифрового контроля за каждым этапом обработки обращений, что должно исключить манипуляции относительно якобы задержек или отказов в подписании со стороны руководства администрации.

"Цифровой след, прозрачные сроки и электронная история — это гарантия ответственности и эффективности в работе органов городской власти", — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал обращение в Службу безопасности Украины с просьбой провести тщательную проверку деятельности команды городского головы Виталия Кличко. Целью этой проверки является выяснение фактов возможного финансирования и распространения материалов, которые наносят ущерб репутации Вооруженных сил Украины и способствуют их дискредитации.

Ранее мы информировали, что СБУ разоблачила хищения бюджета на строительстве моста в Киеве.

Киев Киевская военная администрация документы Тимур Ткаченко КМВА
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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