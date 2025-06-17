В Соломенском районе Киева 17 июня достали людей из-под завалов

Медики несут человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Соломенском районе Киева спасателям удалось извлечь из-под завалов жилого дома человека, который выжил после попадания ракеты. Также из окна разрушенного дома достали женщину.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов, который находится на месте трагического происшествия.

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В результате обстрела один из подъездов жилого дома в Соломенском районе полностью разрушен.

Разрушен подъезд в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Работы на месте разрушенного подъезда продолжаются. Одновременно во время ликвидации последствий удара получил ранение работник ГСЧС — его госпитализировали.

Россия нанесла повторный ракетный удар по месту попадания уже после того, как там собрались спасатели и журналисты.

В результате массированной атаки в столице пострадали более 40 человек, по меньшей мере 30 из них были госпитализированы. Среди погибших — гражданин США, однако, в Киевском городском совете уточнили, что смерть была биологической.

Рваные спасатели выносят человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве высокая загрязненность воздуха

Кроме того, из-за мощных пожаров, вспыхнувших после попаданий, Киев охватил густой дым. Сервисы мониторинга фиксируют критическое ухудшение качества воздуха в разных районах столицы. В воздухе присутствуют продукты горения, пыль и вредные частицы. Жителей и гостей столицы призывают не открывать окна, по возможности оставаться дома и не выходить без надобности на улицу.

Карта загрязненности воздуха над Киевом. Фото: SaveEcoBot

На дорогах многих районов города остаются обломки сбитых дронов-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, в КГВА заявили, что в столице в результате ночной российской атаки уже по меньшей мере 14 погибших.

Также глава МВД Игорь Клименко заявил, что ракета, которая попала в дом в Соломенском районе, вероятно, была баллистической.