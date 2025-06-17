Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Заява Клименка — у Києві по будинку вдарила балістична ракета

Заява Клименка — у Києві по будинку вдарила балістична ракета

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 07:12
По київській багатоповерхівці у Солом'янському районі влучила балістична ракета
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Росія атакувала житлову багатоповерхівку балістикою

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що ракета, яка зруйнувала під’їзд житлового будинку в Солом’янському районі Києва, вранці, 17 червня, попередньо була балістичною. За його словами, удар був прямим і надзвичайно потужним.

Про це повідомляє РБК-Україна

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала житлову багатоповерхівку балістикою

"Пряме влучання, попередньо, балістичної ракети. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через всі 9 поверхів", — зазначив Клименко.

Унаслідок атаки повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки, під завалами тривають пошуково-рятувальні роботи. 

За попередніми даними загинуло 14 осіб, триває розбір завалів, який може тривати мінімум добу. Ігор Клименко зазначив, що ракета пробила всі поверхи повністю аж до підвалу. Щоб розбирати завали, доведеться знести деякі супутні конструкції. 

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 17 червня пролунала серія гучних сильних вибухів. Місто було атаковане російськими військами з використанням БпЛА типу "Шахед" та ракет. 

Внаслідок атаки по місту виникла серія масштабних пожеж. Тоді ж стало відомо, що у Солом'янському районі серйозні руйнування має два житлові будинки

Київ будинок війна ракетний удар балістична атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації