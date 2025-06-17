По київській багатоповерхівці у Солом'янському районі влучила балістична ракета

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що ракета, яка зруйнувала під’їзд житлового будинку в Солом’янському районі Києва, вранці, 17 червня, попередньо була балістичною. За його словами, удар був прямим і надзвичайно потужним.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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"Пряме влучання, попередньо, балістичної ракети. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через всі 9 поверхів", — зазначив Клименко.

Унаслідок атаки повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки, під завалами тривають пошуково-рятувальні роботи.

За попередніми даними загинуло 14 осіб, триває розбір завалів, який може тривати мінімум добу. Ігор Клименко зазначив, що ракета пробила всі поверхи повністю аж до підвалу. Щоб розбирати завали, доведеться знести деякі супутні конструкції.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 17 червня пролунала серія гучних сильних вибухів. Місто було атаковане російськими військами з використанням БпЛА типу "Шахед" та ракет.

Внаслідок атаки по місту виникла серія масштабних пожеж. Тоді ж стало відомо, що у Солом'янському районі серйозні руйнування має два житлові будинки.