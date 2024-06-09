Фестиваль ЛГБТК+ в Киеве — полицейские установили блокпост

Полицейские на дороге. Фото: УНИАН

В Киеве в воскресенье, 9 июня, сотрудники полиции установили блокпост у входа в артцентр Close. Там должен пройти фестиваль ЛГБТК+.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Блокпост у входа Close в Киеве

Для прохода сотрудники полиции просят предъявить паспорт.

Блокпост у входа Close в Киеве. Фото: t.me/stranaua

В сети сообщают, что мужчин дополнительно проверяют по базе "Оберіг".

Блокпост у входа Close в Киеве. Фото: t.me/stranaua

Напомним, в Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников территориальных центров комплектования и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании сообщества и в "повышенном внимании".

Ранее в Киеве планировали снова провести KyivPride в метрополитене, однако мэрия столицы не согласовывала такое решение и попросила выбрать другую локацию.