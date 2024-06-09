Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве установили блокпост у входа в артцентр, где состоится фестиваль ЛГБТК+ arrow

В Киеве установили блокпост у входа в артцентр, где состоится фестиваль ЛГБТК+

9 июня 2024 13:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фестиваль ЛГБТК+ в Киеве — полицейские установили блокпост
Полицейские на дороге. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в воскресенье, 9 июня, сотрудники полиции установили блокпост у входа в артцентр Close. Там должен пройти фестиваль ЛГБТК+.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Блокпост у входа Close в Киеве

Для прохода сотрудники полиции просят предъявить паспорт.

Блокпост возле арт-центра Close в Киеве
Блокпост у входа Close в Киеве. Фото: t.me/stranaua

В сети сообщают, что мужчин дополнительно проверяют по базе "Оберіг".

Блокпост у входа Close
Блокпост у входа Close в Киеве. Фото: t.me/stranaua

Напомним, в Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников территориальных центров комплектования и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании сообщества и в "повышенном внимании".

Ранее в Киеве планировали снова провести KyivPride в метрополитене, однако мэрия столицы не согласовывала такое решение и попросила выбрать другую локацию.

Украина
Киев
полиция
ЛГБТ
блокпост

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку