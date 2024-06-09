Фестиваль ЛГБТК+ у Києві — поліцейські встановили блокпост

Поліцейські на дорозі. Фото: УНІАН

У Києві у неділю, 9 червня, співробітники поліції встановили блокпост біля входу до артцентру Close. Там повинен відбутися фестиваль ЛГБТК+.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Блокпост біля входу Close у Києві

Для проходу працівники поліції просять пред'явити паспорт.

Блокпост біля входу Close у Києві. Фото: t.me/stranaua

У мережі повідомляють, що чоловіків додатково перевіряють за базою "Оберіг".

Блокпост біля входу Close у Києві. Фото: t.me/stranaua

Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників територіальних центрів комплектування та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні спільноти та у "підвищеній увазі".

Раніше у Києві планували знову провести KyivPride у метрополітені, проте мерія столиці не погоджувала таке рішення та попросила обрати іншу локацію.