Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві встановили блокпост біля входу до артцентру, де відбудеться фестиваль ЛГБТК+ arrow

У Києві встановили блокпост біля входу до артцентру, де відбудеться фестиваль ЛГБТК+

9 червня 2024 13:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фестиваль ЛГБТК+ у Києві — поліцейські встановили блокпост
Поліцейські на дорозі. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві у неділю, 9 червня, співробітники поліції встановили блокпост біля входу до артцентру Close. Там повинен відбутися фестиваль ЛГБТК+.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Блокпост біля входу Close у Києві

Для проходу працівники поліції просять пред'явити паспорт.

Блокпост біля артцентру Close в Києві
Блокпост біля входу Close у Києві. Фото: t.me/stranaua

У мережі повідомляють,  що чоловіків додатково перевіряють за базою "Оберіг".

Блокпост біля входу Close
Блокпост біля входу Close у Києві. Фото: t.me/stranaua

Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників територіальних центрів комплектування та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні спільноти та у "підвищеній увазі".

Раніше у Києві планували знову провести KyivPride у метрополітені, проте мерія столиці не погоджувала таке рішення та попросила обрати іншу локацію.

Україна
Київ
поліція
ЛГБТ
блокпост

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку