Фестиваль ЛГБТК+ у Києві — поліцейські встановили блокпост

У Києві встановили блокпост біля входу до артцентру, де відбудеться фестиваль ЛГБТК+
У Києві у неділю, 9 червня, співробітники поліції встановили блокпост біля входу до артцентру Close. Там повинен відбутися фестиваль ЛГБТК+.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Блокпост біля входу Close у Києві
Для проходу працівники поліції просять пред'явити паспорт.
У мережі повідомляють, що чоловіків додатково перевіряють за базою "Оберіг".
Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників територіальних центрів комплектування та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні спільноти та у "підвищеній увазі".
Раніше у Києві планували знову провести KyivPride у метрополітені, проте мерія столиці не погоджувала таке рішення та попросила обрати іншу локацію.
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