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В Киеве установили рамки-распылители воды для охлаждения в жару — список локаций

3 июля 2024 15:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рамки-распылители воды в Киеве — где будут работать этим летом
Рамка-распылитель воды в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве установили рамки-распылители воды для охлаждения в жару. Они будут работать в парках, скверах и центральных улицах города.

Об этом сообщил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат, передает Киевский городской совет в среду, 3 июня.

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Рамки-распылители воды в Киеве

Бахмат рассказал, что этим летом предусмотрено 19 локаций с рамками для охлаждения.

Ребенок под рамкой-распылителем воды в Киеве
Рамка-распылитель воды в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

"Для того, чтобы жители столицы чувствовали себя более комфортно во время прогулок в нынешнюю жару, наши районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений обустраивают рамки-распылители воды для охлаждения. Люди могут проходить сквозь рамку или рядом, чтобы немного спастись от высокой температуры воздуха. Работать рамки будут до окончания летнего сезона в активные солнечные дни", — отметил он.

Рамка с водой в Киеве
Рамка-распылитель воды в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua
Рамка-распылитель воды в Киеве
Рамка-распылитель воды в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Список локаций:

  • Парк имени Максима Рыльского;
  • парк "Позняки", сквер на улице Кошица;
  • парк "Деснянский", парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;
  • парк "Победа", парк "Аврора", парк возле озера Тельбин;
  • сквер на углу проспекта Оболонского и улицы Левка Лукьяненко;
  • бульвар Леси Украинки (бульварная часть), парк "Славы";
  • Куреневский парк, сквер на площади Щекавицкой;
  • парк "Совки", парк "Интернациональный";
  • парк "Отрадный", парк имени Николая Зерова,
  • сквер спортсменов-Защитников Украины на улице Сергея Берегового;
  • улица Крещатик (бульварная часть).

Напомним, в Киеве установили 62 шкафа резервного питания, они обеспечивают работу светофоров во время блэкаутов до 24 часов. До конца года установят еще несколько десятков таких систем.

Также 3 июля стабилизационные отключения света в Киеве будут действовать на протяжении всех суток. Электроэнергию будут выключать даже в часы, отмеченные в графике светло-серым цветом.

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