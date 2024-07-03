Рамки-распылители воды в Киеве — где будут работать этим летом

Рамка-распылитель воды в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве установили рамки-распылители воды для охлаждения в жару. Они будут работать в парках, скверах и центральных улицах города.

Об этом сообщил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат, передает Киевский городской совет в среду, 3 июня.

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Рамки-распылители воды в Киеве

Бахмат рассказал, что этим летом предусмотрено 19 локаций с рамками для охлаждения.

Рамка-распылитель воды в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

"Для того, чтобы жители столицы чувствовали себя более комфортно во время прогулок в нынешнюю жару, наши районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений обустраивают рамки-распылители воды для охлаждения. Люди могут проходить сквозь рамку или рядом, чтобы немного спастись от высокой температуры воздуха. Работать рамки будут до окончания летнего сезона в активные солнечные дни", — отметил он.

Рамка-распылитель воды в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Рамка-распылитель воды в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Список локаций:

Парк имени Максима Рыльского;

парк "Позняки", сквер на улице Кошица;

парк "Деснянский", парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;

парк "Победа", парк "Аврора", парк возле озера Тельбин;

сквер на углу проспекта Оболонского и улицы Левка Лукьяненко;

бульвар Леси Украинки (бульварная часть), парк "Славы";

Куреневский парк, сквер на площади Щекавицкой;

парк "Совки", парк "Интернациональный";

парк "Отрадный", парк имени Николая Зерова,

сквер спортсменов-Защитников Украины на улице Сергея Берегового;

улица Крещатик (бульварная часть).

Напомним, в Киеве установили 62 шкафа резервного питания, они обеспечивают работу светофоров во время блэкаутов до 24 часов. До конца года установят еще несколько десятков таких систем.

Также 3 июля стабилизационные отключения света в Киеве будут действовать на протяжении всех суток. Электроэнергию будут выключать даже в часы, отмеченные в графике светло-серым цветом.