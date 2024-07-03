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У Києві встановили рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку — перелік локацій

3 липня 2024 15:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рамки-розпилювачі води у Києві — де працюватимуть цього літа
Рамка-розпилювач води у Києві. Фото: kyivcity.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві встановили рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку. Вони працюватимуть в парках, скверах та на центральних вулицях міста.

Про це повідомив генеральний директор КО "Київзеленбуд" Юрій Бахмат, передає Київська міська рада у середу, 3 червня.

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Рамки-розпилювачі води у Києві

Бахмат розповів, що цього літа передбачено 19 локацій з рамками для охолодження.

Дитина під рамкою-розпилювачем води в Києві
Рамка-розпилювач води у Києві. Фото:  kyivcity.gov.ua

"Для того, аби жителі столиці відчували себе більш комфортно під час прогулянок у нинішню спеку, наші районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштовують рамки-розпилювачі води для охолодження. Люди можуть проходити крізь рамку або ж поруч, аби трішки врятуватися від високої температури повітря. Працюватимуть рамки до закінчення літнього сезону в активні сонячні дні", — зазначив він.

Рамка з водою у Києві
Рамка-розпилювач води у Києві. Фото:  kyivcity.gov.ua
Рамка-розпилювач води у Києві
Рамка-розпилювач води у Києві. Фото:  kyivcity.gov.ua

Перелік локацій:

  • Парк імені Максима Рильського;
  • парк "Позняки", сквер на вулиці Кошиця;
  • парк "Деснянський", парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
  • парк "Перемога", парк "Аврора", парк біля озера Тельбін;
  • сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;
  • бульвар Лесі Українки (бульварна частина), парк "Слави";
  • Куренівський парк, сквер на площі Щекавицькій;
  • парк "Совки", парк "Інтернаціональний";
  • парк "Відрадний", парк імені Миколи Зерова, сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового;
  • вулиця Хрещатик (бульварна частина).

Нагадаємо, у Києві встановили 62 шафи резервного живлення, вони забезпечують роботу світлофорів під час блекаутів до 24 годин. До кінця року встановлять ще кілька десятків таких систем.

Також 3 липня стабілізаційні відключення світла у Києві діятимуть впродовж всієї доби. Електроенергію вимикатимуть навіть у години, які позначені у графіку світло-сірим кольором. 

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