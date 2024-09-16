У Киностудии Довженко установили скульптуру "Мотор"

Скульптура "Мотор". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве открыли новую скульптуру под названием "Мотор". Она посвящена творцам Александру Довженко и Порфирию Демуцкому.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 16 сентября.

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Скульптура "Мотор" на территории киностудии Довженко увековечивает художников Довженко и Демуцкого. Памятник создал скульптор Владимир Щур, воспроизведя эпизод со съемок фильма "Земля".

Он был изготовлен еще в 2005 году, но тогда его так и не установили. А о существовании монумента генеральный директор киностудии Андрей Дончик узнал от кинокритика и сценариста Сергея Тримбача.

"Киевсовет не дал разрешения и предложил сделать общественные слушания и обсудить установку с обществом, где должен стоять Довженко. Тогда меценаты хотели подарить памятник Киеву, а Киев не смог предложить даже места для него. Поэтому они поставили его у себя в гараже, где он пробыл 16 лет", — сказал он в комментарии для Укринформа.

Отметим, что открытие прошло по случаю 130-летия Александра Довженко и Дня украинского кино.