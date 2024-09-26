Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве устанавливают причины взрыва, который прогремел во время тревоги arrow

В Киеве устанавливают причины взрыва, который прогремел во время тревоги

26 сентября 2024 13:13
Аркадий Пастула - Редактор
Взрыв в Киеве во время воздушной тревоги 26 сентября — в КГВА устанавливают причины
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве утром, 26 сентября, раздался громкий взрыв во время воздушной тревоги. Известно, что он не связан с российским обстрелом и работой сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

Читайте также:

Взрыв в Киеве во время тревоги

"Сегодня утром, около 10:00, практически одновременно с объявлением воздушной тревоги, киевляне слышали громкий звук. Многочисленные паблики и СМИ сразу выдали в информационное пространство сообщения вроде "взрывы в Киеве". Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения", — подчеркнул Попко.

По его словам, люди могут воспринимать такую информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Однако силы ПВО Киева не работали, а по территории города ракетное вооружение оккупантов не применялось. Также не было других военных факторов, которые могли бы быть причиной громкого звука.

Попко отметил, было ли это преодоление ракетой "Кинжал" звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление — ответ должны дать специалисты.

null
Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в сети сообщали о громком взрыве в столице. Однако в Киевской городской военной администрации опровергли информацию. Там заявили, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали.

Также обломки вражеского беспилотника упали в Киеве прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям.

Киев война взрыв обстрелы ПВО воздушная тревога

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:18 В больнице скончался мужчина, раненный во время российского обстрела Одессы

13:17 США предоставит Украине оборонную помощь на 7,9 млрд долларов, — Зеленский

13:13 В Киеве устанавливают причины взрыва, который прогремел во время тревоги

13:10 Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Хмельницкой области — детали от ОВА

13:09 Финансовая помощь в 10,8 тыс. грн — где принимают заявки в сентябре

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

13:08 Когда военные могут выйти на пенсию — требования к стажу в Украине

13:03 Ночи становятся холоднее — прогноз погоды в Харькове

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

12:47 Работа с бронью от мобилизации — какие вакансии предлагают в Одессе

12:44 На Львовщине судили мужчину за попытку перелезть через забор на границе

13:18 В больнице скончался мужчина, раненный во время российского обстрела Одессы

13:17 США предоставит Украине оборонную помощь на 7,9 млрд долларов, — Зеленский

13:13 В Киеве устанавливают причины взрыва, который прогремел во время тревоги

13:10 Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Хмельницкой области — детали от ОВА

13:09 Финансовая помощь в 10,8 тыс. грн — где принимают заявки в сентябре

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

13:08 Когда военные могут выйти на пенсию — требования к стажу в Украине

13:03 Ночи становятся холоднее — прогноз погоды в Харькове

12:47 Работа с бронью от мобилизации — какие вакансии предлагают в Одессе

12:44 На Львовщине судили мужчину за попытку перелезть через забор на границе

12:40 Бойцы ССО высадили в воздух российскую бронетехнику и гаубицы — видео

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

24 сентября 2024

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке