Взрыв в Киеве во время воздушной тревоги 26 сентября — в КГВА устанавливают причины

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS

В Киеве утром, 26 сентября, раздался громкий взрыв во время воздушной тревоги. Известно, что он не связан с российским обстрелом и работой сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Взрыв в Киеве во время тревоги

"Сегодня утром, около 10:00, практически одновременно с объявлением воздушной тревоги, киевляне слышали громкий звук. Многочисленные паблики и СМИ сразу выдали в информационное пространство сообщения вроде "взрывы в Киеве". Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения", — подчеркнул Попко.

По его словам, люди могут воспринимать такую информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Однако силы ПВО Киева не работали, а по территории города ракетное вооружение оккупантов не применялось. Также не было других военных факторов, которые могли бы быть причиной громкого звука.

Попко отметил, было ли это преодоление ракетой "Кинжал" звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление — ответ должны дать специалисты.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в сети сообщали о громком взрыве в столице. Однако в Киевской городской военной администрации опровергли информацию. Там заявили, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали.

Также обломки вражеского беспилотника упали в Киеве прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям.