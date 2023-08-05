В Киеве устанавливают тризуб на монумент "Родина-Мать"
В столице сегодня, 5 августа, уже начались работы по установке тризуба на монумент "Родина-Мать". Металлический герб уже доставлен в указанное место.
Об этом сообщили журналисты "Мы-Украина".
Когда поднимут трезубец
По словам рабочих, подготовка к работе скоро закончится. Поднятие трезубца запланировано около 16:00.
Наши корреспонденты тоже побывали на месте происшествия, чтобы увидеть все собственными глазами.
"Очистка от прошлого"
Как отметил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, такое событие станет очисткой для граждан Украины от прошлого.
Дальше будут заниматься переименованием монумента.
Как стало известно, из-за сильного ветра поднятие трезубца было перенесено. Работы должны начать с 18:00, это займет около 15-20 минут.
Работы по демонтажу советского герба
В ночь на 5 августа к монументу "Родина-Мать" привезли украинский тризуб. Его установят на щит вместо демонтированного советского герба.
Напомним, ранее в Киеве закончился демонтаж советского герба из щита "Родины-Матери". Вместо него на монумент прицепят украинский Трезубец.