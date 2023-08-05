В Киеве устанавливают тризуб на монумент "Родина-Мать"

Украинский тризуб возле монумента. Фото: скриншот с видео

В столице сегодня, 5 августа, уже начались работы по установке тризуба на монумент "Родина-Мать". Металлический герб уже доставлен в указанное место.

Об этом сообщили журналисты "Мы-Украина".

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Когда поднимут трезубец

По словам рабочих, подготовка к работе скоро закончится. Поднятие трезубца запланировано около 16:00.

Наши корреспонденты тоже побывали на месте происшествия, чтобы увидеть все собственными глазами.

"Очистка от прошлого"

Как отметил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, такое событие станет очисткой для граждан Украины от прошлого.

Дальше будут заниматься переименованием монумента.

Как стало известно, из-за сильного ветра поднятие трезубца было перенесено. Работы должны начать с 18:00, это займет около 15-20 минут.

Работы по демонтажу советского герба

В ночь на 5 августа к монументу "Родина-Мать" привезли украинский тризуб. Его установят на щит вместо демонтированного советского герба.

Напомним, ранее в Киеве закончился демонтаж советского герба из щита "Родины-Матери". Вместо него на монумент прицепят украинский Трезубец.