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До монументу "Батьківщина-Мати" привезли Тризуб: відео

5 серпня 2023 08:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
До монументу "Батьківщина Мати" привезли Тризуб: відео
У Києві демонтували герб СРСР з "Батьківщини-Матері". Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 5 серпня до монументу "Батьківщина-Мати" привезли український Тризуб. Його встановлять на щит замість демонтованого радянського герба. 

У мережі оприлюднили відео, як привезли Тризуб до "Батьківщини-Матері". 

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Як привезли Тризуб

Відомо, що Тризуб доставили до монументу із затримкою у більш як дві години. Невдовзі його встановлять на щит "Батьківщини-Матері". 

Демонтаж герба

Відомо, що 1 серпня з монументу зняли нижній фрагмент герба — частину вінка з обплетених стрічкою колосків.

Демонтаж відбувався з двома перервами через повітряну тривогу. 

Додамо, гаряднський герб провисів на монументі в самісінькому центрі Києва понад 40 років. Роботи щодо заміни герба СРСР на український Тризуб мають закінчитися до 24 серпня — Дня Незалежності України.

Раніше у Мінкульті повідомили, що монумент офіційно отримає новий символ — український Тризуб до Дня Незалежності, а саме 24 серпня.

Нагадаємо, у Києві хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати". Відповідне рішення має ще затвердити Мінкульт.

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