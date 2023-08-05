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У Києві встановлюють тризуб на монумент "Батьківщина-Мати"

5 серпня 2023 16:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві встановлюють тризуб на монумент "Батьківщина-Мати"
Український тризуб біля монументу. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У столиці сьогодні, 5 серпня, вже почалися роботи зі встановлення тризубу на монумент "Батьківщина-Мати". Металевий герб вже привезли до зазначеного місця.

Про це повідомили журналісти "Ми-Україна".

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Коли піднімуть тризуб

За словами робітників, підготовка до роботи скоро закінчиться. Підняття тризуба заплановано близько о 16:00. 

Наші кореспонденти теж побували на місці події, аби побачити все на власні очі.  

"Очищення від минулого"

Як зазначив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, така подія стане певним очищенням для громадян України від минулого.

Далі будуть займатися перейменуванням монумента. 

Як стало відомо, через сильний вітер підняття тризуба було перенесено. Роботи повинні почати з 18:00, це займе близько 15-20 хвилин. 

Роботи з демонтажу радянського герба

У ніч проти 5 серпня до монументу "Батьківщина-Мати" привезли український тризуб. Його встановлять на щит замість демонтованого радянського герба.

Нагадаємо, раніше у Києві завершився демонтаж радянскоьго герба зі щита "Батьківщини-Матері". Замість нього на монумент причеплять український Тризуб.

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