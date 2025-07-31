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Главная Киев В Киеве в третий раз с ночи объявили тревогу

В Киеве в третий раз с ночи объявили тревогу

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 05:38
Воздушная тревога в Киеве 31 июля из-за ракетной угрозы
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Украинская Правда

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 31 июля. Причиной сигнала снова стала ракетная опасность.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Тревога в Киеве утром 31 июля

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", — говорится в сообщении в 05:38.

За несколько минут до этого военные написали, что зафиксирована скоростная цель в Черниговской области, которая движется на север Киевской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:38 карта воздушных тревог выглядит так.

Повітряна тривога у Києві 31 липня через ракетну загрозу - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что этой ночью россияне совершили массированную атаку дронов на Киев. В результате обстрела было много пожаров, повреждений и есть пострадавшие. Подробнее о первых последствиях читайте по этой ссылке.

Кроме того, утром в Киеве объявили повторную тревогу, после чего по городу прилетели крылатые ракеты. В результате этих ударов повреждена жилая застройка.

Киев ракеты война в Украине Россия ракетный удар балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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