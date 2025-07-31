Повітряна тривога у Києві 31 липня через ракетну загрозу

У Києві втретє з ночі оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 31 липня. Причиною сигналу знову стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривога у Києві зранку 31 липня
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні о 05:38.
За кілька хвилин до цього військові написали, що зафіксовано швидкісну ціль в Чернігівській області, яка рухається на північ Київщини.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масовану атаку дронів на Київ. Внаслідок обстрілу було багато пожеж, пошкоджень та є постраждалі. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.
Крім того, зранку у Києві оголосили повторну тривогу, після чого по місту прилетіли крилаті ракети. Внаслідок цих ударів пошкоджено житлову забудову.
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