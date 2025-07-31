Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві втретє з ночі оголосили тривогу

У Києві втретє з ночі оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 05:38
Повітряна тривога у Києві 31 липня через ракетну загрозу
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Українська Правда

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 31 липня. Причиною сигналу знову стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Тривога у Києві зранку 31 липня

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні о 05:38.

За кілька хвилин до цього військові написали, що зафіксовано швидкісну ціль в Чернігівській області, яка рухається на північ Київщини.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві 31 липня через ракетну загрозу - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масовану атаку дронів на Київ. Внаслідок обстрілу було багато пожеж, пошкоджень та є постраждалі. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.

Крім того, зранку у Києві оголосили повторну тривогу, після чого по місту прилетіли крилаті ракети. Внаслідок цих ударів пошкоджено житлову забудову.

Київ ракети війна в Україні Росія ракетний удар балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації