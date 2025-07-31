Повітряна тривога у Києві 31 липня через ракетну загрозу

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Українська Правда

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 31 липня. Причиною сигналу знову стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у Києві зранку 31 липня

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні о 05:38.

За кілька хвилин до цього військові написали, що зафіксовано швидкісну ціль в Чернігівській області, яка рухається на північ Київщини.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масовану атаку дронів на Київ. Внаслідок обстрілу було багато пожеж, пошкоджень та є постраждалі. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.

Крім того, зранку у Києві оголосили повторну тривогу, після чого по місту прилетіли крилаті ракети. Внаслідок цих ударів пошкоджено житлову забудову.