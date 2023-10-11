В Киеве уже 44 социальных учреждения подключили к теплу: список

В Киеве уже 44 социальных учреждений подключили к теплу: список
В Киеве к теплоснабжению уже подключили 44 заведения социальной сферы. Речь идет о медицинских учреждениях, школах, детских садах и других зданиях.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Какие заведения уже имеют теплоснабжение
В общем к теплу подключили:
- 20 медучреждений, среди них 9 стационарных;
- 2 школы;
- 8 детских садов;
- 14 админзданий и заведений социально-бытового направления.
"Подключение указанных учреждений осуществляется на основе индивидуальных заявок руководителей", — добавили в сообщении.
Когда началось подключение
В КГГА напомнили, что 9 октября в столице начали подключать к теплоснабжению объекты социальной инфраструктуры, а именно:
- больницы,
- школы,
- сады.
Влияние погоды в городе
По словам мэра Киева Виталия Кличко, городские власти ориентируются на погоду при подключении разных объектов к теплу, чтобы правильно тратить теплоснабжение.
"Когда 3 суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, город начнет подключать и коммунальные здания, дома ОСМД, ЖСК и ведомственные — по их индивидуальным заявкам", — объяснили в пресс-службе.
Напомним, ранее Кличко сообщил, что государство задолжало Киеву 6,8 миллиарда гривен, по всей стране — 36 миллиардов гривен. Он объяснил, что местные власти тарифы для населения не повышали, но себестоимость услуг для коммунальных предприятий возросла.