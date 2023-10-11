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В Киеве уже 44 социальных учреждений подключили к теплу: список

11 октября 2023 17:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве уже 44 социальных учреждения подключили к теплу: список
Дети греются у батареи. Иллюстративное фото: kanaldom.tv
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве к теплоснабжению уже подключили 44 заведения социальной сферы. Речь идет о медицинских учреждениях, школах, детских садах и других зданиях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В общем к теплу подключили:

  • 20 медучреждений, среди них 9 стационарных;
  • 2 школы;
  • 8 детских садов;
  • 14 админзданий и заведений социально-бытового направления.

"Подключение указанных учреждений осуществляется на основе индивидуальных заявок руководителей", — добавили в сообщении.

Когда началось подключение

В КГГА напомнили, что 9 октября в столице начали подключать к теплоснабжению объекты социальной инфраструктуры, а именно:

  • больницы,
  • школы,
  • сады.

Влияние погоды в городе

По словам мэра Киева Виталия Кличко, городские власти ориентируются на погоду при подключении разных объектов к теплу, чтобы правильно тратить теплоснабжение.

"Когда 3 суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, город начнет подключать и коммунальные здания, дома ОСМД, ЖСК и ведомственные — по их индивидуальным заявкам", — объяснили в пресс-службе.

тепло в коммунальных заведениях Киева
Скриншот сообщения

Напомним, ранее Кличко сообщил, что государство задолжало Киеву 6,8 миллиарда гривен, по всей стране — 36 миллиардов гривен. Он объяснил, что местные власти тарифы для населения не повышали, но себестоимость услуг для коммунальных предприятий возросла.

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