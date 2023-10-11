У Києві вже 44 соціальних закладів підключили до тепла: перелік

Діти гріються біля батареї. Ілюстративне фото: kanaldom.tv

У Києві до теплопостачання вже підключили 44 заклади соціальної сфери. Йдеться про медичні заклади, школи, дитячі садки та інші будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Загалом до тепла під'єднали:

20 медзакладів, серед них 9 стаціонарних;

2 школи;

8 дитячих садків;

14 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.

"Підключення зазначених установ здійснюється на основі індивідуальних заявок керівників", — додали у повідомленні.

Коли почалося підключення

У КМДА нагадали, що 9 жовтня у столиці почали підключати до теплопостачання об’єкти соціальної інфраструктури, а саме:

лікарні,

школи,

садки.

Вплив погоди у місті

За словами мера Києва Віталія Кличка, міська влада орієнтується на погоду під час підключення різних об'єктів до тепла, аби правильно витрачати теплопостачання.

"Коли 3 доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів із подальшим прогнозом на похолодання, місто розпочне підключати і комунальні будівлі, будинки ОСББ, ЖБК та відомчі — за їхніми індивідуальними заявками", — пояснили у пресслужбі.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що держава заборгувала Києву 6,8 мільярда гривень, по усій країні — 36 мільярдів гривень. Він пояснив, що місцева влада тарифи для населення не підвищувала, але собівартість послуг для комунальних підприємств зросла.