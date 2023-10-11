У Києві вже 44 соціальних закладів підключили до тепла: перелік
У Києві до теплопостачання вже підключили 44 заклади соціальної сфери. Йдеться про медичні заклади, школи, дитячі садки та інші будівлі.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Які заклади вже мають теплопостачання
Загалом до тепла під'єднали:
- 20 медзакладів, серед них 9 стаціонарних;
- 2 школи;
- 8 дитячих садків;
- 14 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.
"Підключення зазначених установ здійснюється на основі індивідуальних заявок керівників", — додали у повідомленні.
Коли почалося підключення
У КМДА нагадали, що 9 жовтня у столиці почали підключати до теплопостачання об’єкти соціальної інфраструктури, а саме:
- лікарні,
- школи,
- садки.
Вплив погоди у місті
За словами мера Києва Віталія Кличка, міська влада орієнтується на погоду під час підключення різних об'єктів до тепла, аби правильно витрачати теплопостачання.
"Коли 3 доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів із подальшим прогнозом на похолодання, місто розпочне підключати і комунальні будівлі, будинки ОСББ, ЖБК та відомчі — за їхніми індивідуальними заявками", — пояснили у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що держава заборгувала Києву 6,8 мільярда гривень, по усій країні — 36 мільярдів гривень. Він пояснив, що місцева влада тарифи для населення не підвищувала, але собівартість послуг для комунальних підприємств зросла.