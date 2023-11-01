В Киеве уже курсирует поезд из вагонов, которые передала Варшава, — Кличко
С сегодняшнего дня по зеленой ветке столичного метро уже курсирует новый поезд. Вагоны для него Киеву передала Варшава.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Новые вагоны в метрополитене Киева
В общей сложности Варшава передала метрополитену Киева 60 вагонов метро как благотворительную помощь.
"Специалисты КП "Киевский метрополитен" проводят все необходимые экспертизы вагонов. И часть еще добавят к подвижному составу столичного метро. А часть используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов вагонов киевской подземки", — отметил Кличко.
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Вагонный метро от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко
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Мэр Киева Кличко в новом вагоне от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко
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Вагонный метро от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко
Напомним, что столичные власти вводят в городе систему, которая будет автоматически регулировать систему подачи отопления в зависимости от погоды. В настоящее время она проходит испытание.
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