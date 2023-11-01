В Киеве уже курсирует поезд из вагонов, которые передала Варшава, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко с работником метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко

С сегодняшнего дня по зеленой ветке столичного метро уже курсирует новый поезд. Вагоны для него Киеву передала Варшава.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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В общей сложности Варшава передала метрополитену Киева 60 вагонов метро как благотворительную помощь.

"Специалисты КП "Киевский метрополитен" проводят все необходимые экспертизы вагонов. И часть еще добавят к подвижному составу столичного метро. А часть используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов вагонов киевской подземки", — отметил Кличко.

Вагонный метро от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко

Мэр Киева Кличко в новом вагоне от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко

Вагонный метро от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко 1/3 _ 3

Напомним, что столичные власти вводят в городе систему, которая будет автоматически регулировать систему подачи отопления в зависимости от погоды. В настоящее время она проходит испытание.