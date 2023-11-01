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В Киеве уже курсирует поезд из вагонов, которые передала Варшава, — Кличко

1 ноября 2023 14:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве уже курсирует поезд из вагонов, которые передала Варшава, — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко с работником метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С сегодняшнего дня по зеленой ветке столичного метро уже курсирует новый поезд. Вагоны для него Киеву передала Варшава.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко

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В общей сложности Варшава передала метрополитену Киева 60 вагонов метро как благотворительную помощь.

"Специалисты КП "Киевский метрополитен" проводят все необходимые экспертизы вагонов. И часть еще добавят к подвижному составу столичного метро. А часть используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов вагонов киевской подземки", — отметил Кличко.

  • Вагонный метро от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко
  • Мэр Киева Кличко в новом вагоне от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко
  • Вагонный метро от Варшавы. Фото: Telegram/Виталий Кличко
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Напомним, что столичные власти вводят в городе систему, которая будет автоматически регулировать систему подачи отопления в зависимости от погоды. В настоящее время она проходит испытание.

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