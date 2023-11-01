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У Києві вже курсує потяг з вагонів, які передала Варшава, — Кличко

1 листопада 2023 14:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві вже курсує потяг з вагонів, які передала Варшава, — Кличко
Мер Києва Віталій Кличко з працівником метро. Фото: Telegram/Віталій Кличко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Відсьогодні зеленою гілкою столичного метро вже курсує новий потяг. Вагони для нього Києву передала Варшава.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Загалом Варшава передала метрополітену Києва 60 вагонів метро, як благодійну допомогу.

"Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять всі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки", — зазначив Кличко.

  • Вагон метро від Варшави. Фото: Telegram/Віталій Кличко
  • Мер Києва Кличко в новому вагоні від Варшави. Фото: Telegram/Віталій Кличко
  • Вагон метро від Варшави. Фото: Telegram/Віталій Кличко
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Нагадаємо, що столична влада запроваджує у місті систему, яка буде автоматично регулювати систему подачі опалення, залежно від погоди. Наразі вона проходить випробовування. 

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