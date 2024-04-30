В Киеве взялись за демонтаж памятника в честь Переяславской рады

Подготовка к демонтажу композиции в честь Переяславской рады. Фото: КГГА

В Киеве городские коммунальные службы приступили к демонтажу композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа". Этот процесс может затянуться по меньшей мере на несколько дней из-за массивности конструкции.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации во вторник, 30 апреля.

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В КГГА отметили, что демонтаж может занять как минимум несколько дней. Дело в том, что конструкция достаточно массивная. Она состоит из 20 элементов, которые весят около 6000 — 7000 тонн.

"Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить", — отметили городские власти.

В будущем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Коммунальщики готовятся снести памятник. Фото: КГГА

Арка Дружбы народов в Киеве. Фото: КГГА

Сотрудники коммунальных служб готовятся снести памятник. Фото: КГГА

Работники коммунальных служб и техника возле памятника Переяславской рады. Фото: КГГА

Переяславская рада 1654 года

Переяславская рада — это военный совет украинских казаков и их руководителей, который созвал гетман Богдан Хмельницкий в Переяславе 8 января 1654 года. Это был один из этапов процесса оформления украино-московского военно-политического союза.

Хотя заключенный в результате этих событий документ и имеет много противоречий, речь шла именно о союзе между двумя государствами, а не присоединении Украины к Московии. Тем не менее, Россия и сегодня манипулирует этим вопросом, заявляя, что Переяславская рада привел к объединению двух стран в единое государство.

Следует отметить, что до наших дней не сохранился оригинал соглашения. Скорее всего Россия его просто уничтожила, чтобы не открылась правда о тех событиях.

Переяславская рада в 1654 году. Фото: Межа

Ранее мы писали, что бывшая Арка дружбы народов в Киеве может быть демонтирована, потому что потеряла статус памятника истории. Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало ее не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Также мы писали о том, что в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти заявили, что Арка свободы украинского народа (Арка дружбы народов) в Киеве принадлежит к символике российской имперской политики. Там настаивают, чтобы ее демонтировали.