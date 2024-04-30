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У Києві взялися за демонтаж пам'ятника на честь Переяславської ради

30 квітня 2024 12:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві взялися за демонтаж пам'ятника на честь Переяславської ради
Підготовка до демонтажу композиції на честь Переяславської ради. Фото: КМДА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві міські комунальні служби розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу". Цей процес може затягнутися щонайменше на кілька днів через масивність конструкції.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у вівторок, 30 квітня.

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У КМДА наголосили, що демонтаж може зайняти щонайменше кілька днів. Річ у тім, що конструкція є доволі масивною. Вона складається з 20 елементів, які важать близько 6 000 — 7 000 тонн.

"Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити", — наголосила міська влада.

В майбутньому монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

демонтаж пам'ятника у Києві
Комунальники готуються знести пам'ятник. Фото: КМДА
Арка Дружби наролдіву Києві
Арка Дружби народів у Києві. Фото: КМДА
демонтаж пам'ятника Переяслівській раді
Працівники комунальних служб готуються знести пам'ятник. Фото: КМДА
переяслівська рада
Працівники комунальних служб і техніка біля пам'ятника Переяславській раді. Фото: КМДА

Переяславська Рада 1654 року

Переяславська рада — це загально військова рада українських козаків та їх очільників, яку скликав гетьман Богдан Хмельницький у Переяславі 8 січня 1654 року. Це був один з етапів процесу оформлення українсько-московського військово-політичного союзу.

Хоча укладений внаслідок цих подій документ і має багато суперечностей, йшлося саме про союз між двома державами, а не приєднання України до Московії. Тим не менш, Росія і сьогогдні маніпулює цим питанням, заявляючи, що Переяславська Рада призвела до об'єднання двох країн у єдину державу.

Варто зазначити, що до наших днів не зберігся оригінал угоди. Скоріш за все, Росія його просто знищила, щоб не відкрилася правда про ті події.

Переяслівська Рада
Переяславська рада 1654 року. Фото: Межа

Раніше ми писали, що колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована, адже втратила статус пам’ятки історії. Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало її такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Також ми писали про те, що в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті заявили, що Арка свободи українського народу (Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики. Там наполягають, аби її демонтували.

Київ
Україна
історія
пам'ятки
Росія

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