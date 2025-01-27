Стулья в метро Киева — куда исчезли и как это влияет на работу метрополитена

Метро в Киеве. Фото: wikipedia.org

В Киевском метро поставили более 10 тысяч раскладных стульев для обеспечения комфортных условий во время воздушных тревог. Однако по состоянию на сегодня их осталось около 4 тысяч, что вызывает удивление у пассажиров и работников подземки.

Об этом пишет Kyiv.ua.

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Пропажа стульев в киевском метро

Как известно, Международная организация по миграции с февраля 2023 года передала 10 500 стульев, одеяла и матрасы, чтобы обеспечить временные укрытия. Однако вскоре в киевской подземке заметили, что стулья начали исчезать. По словам работников станции, многие люди не возвращают полученные стулья после окончания воздушной тревоги. Причиной этого может быть забывчивость, в другом случае — сознательное желание забрать стул домой.

Работники метро также рассказали, что больше всего стульев исчезает после коротких тревог, когда люди берут раскладные стулья без спинки и прячут их под одеждой.

Мифы и реальность о стульях в метро

Сообщается, что пассажиры используют стулья не только для сидения, но и в виде лежанок для своих домашних любимцев. В частности, это популярно среди владельцев собак.

Сколько стульев осталось по состоянию на сегодня

В Киевском метрополитене сообщили, что по состоянию на 1 января 2025 года в метро осталось лишь 3 963 стула: 1 470 из них со спинкой, а еще 2 493 — без.

Реакция метрополитена

В ведомстве призвали граждан бережно относиться к раскладным стульям и после окончания воздушной тревоги. Принимая во внимание высокий спрос, в станциях подземки стараются постоянно пополнять запасы стульев, чтобы обеспечить комфорт в случае воздушных атак врага или других чрезвычайных ситуаций.

Напомним, недавно в КГГА показали планы по расширению метро на Троещину. В бюджете города только на разработку документации выделены миллионы.

Также мы писали, как проходят закупки для метро в Киеве. Так, "Киевский метрополитен" хочет выделить почти 2 млн грн на покупку пружин для вагонов.