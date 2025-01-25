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У КМДА показали плани щодо розширення метро на Троєщину

25 січня 2025 18:31
Карина Приходько - Редактор
Метро на Троєщину — КМДА показали плани щодо розширення
Метро у Києві. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Київська міська державна адміністрація оприлюднила плани щодо розширення метрополітену на Троєщину. На це в 2025 році у бюджеті міста передбачено виділення 15 млн грн.

Про це повідомили у Київпастрансі у суботу, 25 січня.

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Розширення метро на Троєщину 

"Вже у поточному 2025 році можуть розпочатися роботи, що дадуть старт будівництву Подільсько-Вигурівської гілки метро в Києві, яка, зокрема, проходитиме через Подільський мостовий перехід", — йдеться у повідомленні.

розширення метро на Троєщину
Плани щодо розширення метрополітену на Троєщину. Фото: Київпастранс

Зазначається, що на цей рік у бюджеті міста передбачено виділення 15 млн грн на розробку відповідної проєктної документації.

розширення метро на Троєщину
Скриншот допису Київпастранс

Зазначимо, нещодавно лідер Офісу трансформації Максим Бахматов вразив сумою витрат на проєктування метро на Троєщину. Лише на підготовку проєктної документації вже витратили сотні мільйонів гривень.

Раніше він казав, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Нагадаємо, у мережі показали, як хотіли розбудувати метро в Києві 1962 року. Зокрема, це стосувалося того, що хотіли побудувати лише дві гілки.

Київ метро КМДА Київпастранс громадський транспорт

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