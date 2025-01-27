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У Києві з метро зникли тисячі стільців — причини та міфи

27 січня 2025 10:22
Карина Приходько - Редактор
Стільці в метро Києва — куди зникли та як це вливає на роботу метрополітену
Метро у Києві. Фото: wikipedia.org
Карина Приходько - Редактор

У Київському метро поставили понад 10 тисяч розкладних стільців для забезпечення комфортних умов під час повітряних тривог. Однак станом на сьогодні їх залишилось близько 4 тисяч, що викликає здивування у пасажирів та працівників підземки.

Про це пише Kyiv.ua.

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Зникнення стільців у київському метро

Як відомо, Міжнародна організація з міграції з лютого 2023 року передала 10 500 стільців, ковдри та матраци, аби забезпечити тимчасові укриття. Однак невдовзі у київській підземці помітили, що стільці почали зникати. За словами працівників станції, багато людей не повертають отримані стільці після закінчення повітряної тривоги. Причиною цього може бути забудькуватість, в іншому випадку — свідоме бажання забрати стілець додому. 

Працівники метро також розповіли, що найбільше стільців зникає після коротких тривог, коли люди беруть розкладні стільці без спинки та приховують їх під одягом. 

Міфи та реальність про стільці в метро

Повідомляється, що пасажири використовують стільці не лише для сидіння, а й у вигляді лежанок для своїх домашніх улюбленців. Зокрема, це популярно серед власників собак. 

Скільки стільців залишилося станом на сьогодні

У Київському метрополітені повідомили, що станом на 1 січня 2025 року в метро залишилося лише 3 963 стільці: 1 470 з них зі спинкою, а ще 2 493 — без. 

Реакція метрополітену

У відомстві закликали громадян дбайливо ставитись до розкладних стільців і після закінчення повітряної тривоги. Беручи до уваги високий попит, у станціях підземки намагаються постійно поповнювати запаси стільців, аби забезпечити комфорт у разі повітряних атак ворога чи інших надзвичайних ситуаціях. 

Нагадаємо, нещодавно у КМДА показали плани щодо розширення метро на Троєщину. У бюджеті міста лише на розробку документації виділено мільйони. 

Також ми писали, як проходять закупки для метро в Києві. Так, "Київський метрополітен" хоче виділити майже 2 млн грн на купівлю пружин для вагонів.  

Київ метро громадський транспорт крадіжка

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