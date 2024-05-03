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В Киеве из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка — ведется расследование

3 мая 2024 21:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киеве из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка - ведется расследование
Дом, где произошел инцидент. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Киеве в районе Позняки в пятницу, 3 мая, трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома, однако выжила благодаря тому, что под окнами находился зеленый газон. В настоящее время ведется досудебное расследование этого случая.

Об этом сообщили Киевская городская прокуратура в Telegram в пятницу, 3 мая.

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Подробности инцидента

По информации прокуратуры Киева, проводится расследование по факту падения ребенка из окна дома, регулируемого частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Украины.

Выяснено, что вечером девочка играла с игрушками под наблюдением старших детей, когда произошло это событие. К счастью, последствия падения не были роковыми благодаря наличию зеленого газона под окном.

Семья, в которой произошло это событие, состоит из отца, матери и троих детей. Раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Правоохранители проводят расследование всех обстоятельств этого несчастного случая. Пока не установлено, были ли выпившие родители, но они находились в состоянии сна, когда произошло происшествие.

В Киеве из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка — ведется расследование - фото 1
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Киеве водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

Также мы рассказывали, что в Киеве в Соломенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик DAF перевернулся на тротуар.

Киев
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полиция
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прокуратура
инцидент

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