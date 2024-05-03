В Киеве из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка — ведется расследование

Дом, где произошел инцидент. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

В Киеве в районе Позняки в пятницу, 3 мая, трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома, однако выжила благодаря тому, что под окнами находился зеленый газон. В настоящее время ведется досудебное расследование этого случая.

Об этом сообщили Киевская городская прокуратура в Telegram в пятницу, 3 мая.

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Подробности инцидента

По информации прокуратуры Киева, проводится расследование по факту падения ребенка из окна дома, регулируемого частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Украины.

Выяснено, что вечером девочка играла с игрушками под наблюдением старших детей, когда произошло это событие. К счастью, последствия падения не были роковыми благодаря наличию зеленого газона под окном.

Семья, в которой произошло это событие, состоит из отца, матери и троих детей. Раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Правоохранители проводят расследование всех обстоятельств этого несчастного случая. Пока не установлено, были ли выпившие родители, но они находились в состоянии сна, когда произошло происшествие.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Киеве водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

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