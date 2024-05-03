У Києві з вікна третього поверху випала трирічна дівчинка — ведеться розслідування

Будинок, де стався інцидент. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram

У Києві в районі Позняки у п'ятницю, 3 травня, трирічна дівчинка випала з вікна третього поверху житлового будинку, однак вижила завдяки тому, що під вікнами знаходився зелений газон. Зараз ведеться досудове розслідування цього випадку.

Про це повідомили Київська міська прокуратура в Telegram у п'ятницю, 3 травня.

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Подробиці інциденту

За інформацією прокуратури Києва, проводиться розслідування за фактом падіння дитини з вікна будинку, яке регулюється частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України.

З'ясовано, що ввечері дівчинка гралася із іграшками під наглядом старших дітей, коли сталася ця подія. На щастя, наслідки падіння не були фатальними завдяки наявності зеленого газону під вікном.

Родина, в якій сталася ця подія, складається з батька, матері та трьох дітей. Раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Правоохоронці проводять розслідування всіх обставин цього нещасного випадку. Поки не встановлено, чи були батьки напідпитку, але вони перебували у стані сну, коли трапилася пригода.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

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