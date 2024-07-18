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В Киеве арестовали мужчину, взорвавшего гранату в одном из районов города — подробности

18 июля 2024 12:17
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Мужчина взорвал гранату в Днепровском районе Киева
Полицейский и арестованный злоумышленник. Фото: Национальная полиция
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Столичные полицейские арестовали киевлянина, взорвавшего гранату в Днепровском районе города. Вместе с ним также был задержан и его сообщник.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве в четверг, 18 июля.

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Полицейский на месте инцидента. Источник: Национальная полиция

По сообщению правоохранителей, во вторник 16 июля, около часа ночи в одном из дворов произошел взрыв, в результате которого был поврежден припаркованный автомобиль, и окна на первом и втором этаже многоквартирного дома. Из людей никто не пострадал.

в Киеве взорвалась граната
Выдернутая чека от гранаты. Источник: Национальная полиция

Как стало известно, злоумышленником оказался 26-летний местный житель, который взял гранату у 36-летнего знакомого и взорвал ее. В ходе обыска полицейские изъяли гранатометные выстрелы "ВОГ" и разнокалиберные патроны. Все боеприпасы были изъяты.

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Сообщник злоумышленника. Источник: Национальная полиция

Следователи объявили им подозрение по обвинению в хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве объявили подозрение директору департамента КГГА и двум оценщикам, разрешившим приватизировать коммунальное помещение по заниженной стоимости.

А также в столице начальник строительного участка частного общества получил подозрение в загрязнении земель на Трухановом острове вредными отходами ради экономии денег, выделенных на вывоз мусора.

Киев взрыв полиция Украина граната Криминал подозрение

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