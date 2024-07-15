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У Києві розслідують скандальну приватизацію нерухомості — підозрюють посадовця КМДА та оцінювачів

15 липня 2024 14:38
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві посадовця КМДА та оцінювачів підозрюють у заниженні вартості приватизації нерухомості
Затримання посадовця КМДА. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві оголосили підозру директору департаменту Київської міської державної адміністрації та двом оцінювачам, які дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у понеділок, 15 липня.

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Заниження вартості приватизації нерухомості

Слідство встановило, що з 2017 року нежитлове приміщення загальною площею 168 кв.м по вул. Академіка Глушкова у м. Києві, що перебувало у комунальній власності, було передано в оренду. Надалі воно було приватизоване на основі незалежної оцінки.

У Києві посадовець КМДА та оцінювачі занизили вартість приватизації нерухомості
Правоохоронці та обвинувачений. Фото: t.me/kyiv_pro_office

 "Досудовим розслідуванням встановлено, що оцінювачі умисно належним чином не оглянули об'єкт нерухомості, у результаті чого внесли у звіт про оцінку недостовірні відомості суму понад 330 тис. гривень. При цьому директор Департаменту КМДА не вжив належних заходів з контролю і не перевірив вказані дані", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього об’єкт нерухомості, який належав до комунальної власності Києва, приватизували за заниженою вартістю.  

Оголошення підозри фігуранту за заниження вартості приватизації нерухомості у Києві
Оголошення підозри фігуранту. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці оголосили про підозру директору одного з департаментів КМДА та двом оцінювачам за фактами вчинення службової недбалості та зловживання службовими повноваженнями, а також складання завідомо підробленого офіційного документа під час приватизації комунальної нерухомості.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який нелегально торгував зброєю. 26-річного ділка викрили оперативники та слідчі столичної поліції спільно з працівниками Головного управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури.

Також у Києві начальнику будівельної дільниці приватного товариства повідомили про підозру у забрудненні земель на Трухановому острові шкідливими відходами. За даними слідства, зловмисники таким чином намагалися зекономити гроші, виділені на вивезення сміття. Згідно з висновком експертів, розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 129 тис. грн.

Київ КМДА гроші прокуратура підозра

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