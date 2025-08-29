Видео
В Киеве запретили массовые мероприятия — что изменилось

В Киеве запретили массовые мероприятия — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 00:24
Массовые мероприятия в Киеве нужно согласовывать с Генштабом ВСУ
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник КГВА Тимур Ткаченко подписал поручение о проведении массовых мероприятий в Киеве. Отныне организаторы обязаны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом ВСУ. 

Об этом сообщают СМИ и пишет Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Массовые мероприятия в Киеве - что изменится

В СМИ распространялась информация, что Ткаченко подписал поручение во исполнение распоряжения премьер-министра Украины от 23 августа 2025 года.

В документе было сказано, что:

  • все заявители, которые обращаются по согласованию проведения массовых мероприятий в столице, должны предварительно получить разрешение у Генерального штаба ВСУ;
  • кроме того, организаторы, чьи обращения уже находятся на обработке, обязаны пройти процедуру и сообщить о результате КГГА;
  • информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур.

Тимур Ткаченко прокомментировал ситуацию и подтвердил, что подписал документ. В то же время подчеркнул, что поручением не запрещались митинги.

"Тяжелый день и ночь для Киева. В таких обстоятельствах, когда город снова понес потери, последнее, чего нам нужно — это спекуляции и манипуляции. Хочу четко объяснить. Первое. Моим поручением не запрещались митинги. Речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий", — пишет Ткаченко.

Также он добавил, что решение распространяется не только на Киев. Оно касается всех областных военных администраций. Как отметил начальник КГВА, именно этот факт был вырван из контекста и использован для введения людей в заблуждение.

"Цинизм - запускать информационные атаки именно в то время, когда Киев оплакивает погибших и борется с последствиями вражеской атаки. В такие дни общество должно быть единым, а не расколотым чужими манипуляциями", — резюмировал Ткаченко.

Напомним, что в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку по Киеву. В результате обстрела в столице много повреждений, а количество погибших продолжает расти. На сегодня, 29 августа, объявлен день траура.

Несмотря на ситуацию, украинский певец Ярослав Карпук, более известный как YAKTAK, проводил концерт в пригороде Киева. Это происходило на фоне разбора завалов после атаки РФ. В Киевской ОВА отреагировали на это и остановили концерт.

