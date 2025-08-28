Відео
Головна Київ У Київській ОВА різко відреагували на концерт YAKTAK

У Київській ОВА різко відреагували на концерт YAKTAK

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 22:58
У Київській ОВА різко відреагували на концерт YAKTAK
Термінова новина

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник відреагував на концерт YAKTAK в Софіївській Борщагівці. Він звернувся до поліції для відповідного реагування.

Про це Микола Калашник повідомив у Telegram у четвер, 28 серпня.

Читайте також:

Реакція Київської ОВА на концерт YAKTAK 28 серпня

"Інформую, що цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів — усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог", — розповів Калашник.

За його словами, сьогодні захід не мав такого погодження, внаслідок чого він звернувся до правоохоронців.

Калашник наголосив, що його обурює те, що ці в дні в Києві та області оголошено жалобу за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 28 серпня. За його словами, коли українці схиляють голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими.

Концерт зупинено, а люди розійшлися. 

"Адміністративні матеріали за статтею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради. Дякую керівництву Головного управління Національної поліції у Київській області за швидку реакцію. Безпека людей і шана до пам’яті загиблих — найголовніше", — додав Калашник.

null
Допис Калашника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мережі повідомили, що в передмісті Києва YAKTAK проводить концерт. Українці гнівно відреагували в коментарях.

А 29 серпня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу у ніч проти 28 серпня.

Київ війна концерт Київська область обстріли YAKTAK
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
