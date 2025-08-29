Відео
У Києві заборонили масові заходи — що змінилося

У Києві заборонили масові заходи — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 00:24
Масові заходи у Києві потрібно погоджувати з Генштабом ЗСУ
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення щодо проведення масових заходів у Києві. Відтепер організатори зобов'язані попередньо погоджувати їх проведення із Генеральним штабом ЗСУ. 

Про це повідомляють ЗМІ і пише Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Масові заходи у Києві — що зміниться

У ЗМІ ширилася інформація, що Ткаченко підписав доручення на виконання розпорядження прем'єр-міністра України від 23 серпня 2025 року.

У документі було сказано, що:

  • усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів в столиці, мають попередньо отримати дозвіл у Генерального штабу ЗСУ;
  • крім того, організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, зобов’язані пройти процедуру і повідомити про результат КМВА;
  • інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.

Тимур Ткаченко прокоментував ситуацію та підтвердив, що підписав документ. Водночас наголосив, що дорученням не заборонялися мітинги.

"Важкий день і ніч для Києва. У таких обставинах, коли місто знову зазнало втрат, останнє, чого нам потрібно — це спекуляції та маніпуляції. Хочу чітко пояснити. Перше. Моїм дорученням не заборонялися мітинги. Йдеться виключно про погодження проведення культурних масових заходів", — пише Ткаченко.

Також він додав, що рішення поширюється не лише на Київ. Воно стосується всіх обласних військових адміністрацій. Як зазначив начальник КМВА, саме цей факт був вирваний із контексту й використаний для введення людей в оману.

"Цинізм — запускати інформаційні атаки саме в той час, коли Київ оплакує загиблих і бореться з наслідками ворожої атаки. У такі дні суспільство має бути єдиним, а не розколотим чужими маніпуляціями", — резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Внаслідок обстрілу в столиці багато пошкоджень, а кількість загиблих продовжує зростати. На сьогодні, 29 серпня, оголошено день жалоби.

Попри ситуацію, український співак Ярослав Карпук, більш відомий як YAKTAK, проводив концерт у передмісті Києва. Це відбувалося на тлі розбору завалів після атаки РФ. В Київській ОВА відреагували на це і зупинили концерт.

Київ концерт обстріли безпека війна в Україні Тимур Ткаченко
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
