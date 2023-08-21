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В Киеве запретили проводить массовые негосударственные мероприятия ко Дню независимости

21 августа 2023 17:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве запретили проводить массовые негосударственные мероприятия ко Дню независимости
День независимости в Киеве в 2021 год. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Ко Дню независимости 2023 года в Киеве не планируется проводить государственные праздники. Поэтому киевский городской голова выдал поручение главам столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа.

Об этом сообщает Виталий Кличко.

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"Поскольку по соображениям безопасности город не планирует массовые мероприятия ко Дню независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера на территории столицы 23 и 24 августа", — сказал Кличко.

 

В Киеве запретили проводить массовые негосударственные праздники ко Дню независимости. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, каких торжественных мер ожидать в Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины. В КМВА опубликовали целый список торжеств.

Добавим, близится День независимости Украины, но из-за полномасштабной войны не следует находиться в местах большого скопления людей, поэтому стоит знать, где можно провести время в этот день. Мы рассказываем вам о пяти местах в Украине, где можно раствориться в тишине природы и отвлечься от реалий. Новини.LIVE рассказывают о ТОП-5 красивых местах в Украине, куда можно поехать на День независимости.

Также мы писали о самых интересных фактах независимости Украины и рассказывали о том, как в Украине праздновали первый День независимости.

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