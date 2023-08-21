В Киеве запретили проводить массовые негосударственные мероприятия ко Дню независимости

День независимости в Киеве в 2021 год. Фото: google.com

Ко Дню независимости 2023 года в Киеве не планируется проводить государственные праздники. Поэтому киевский городской голова выдал поручение главам столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа.

Об этом сообщает Виталий Кличко.

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"Поскольку по соображениям безопасности город не планирует массовые мероприятия ко Дню независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера на территории столицы 23 и 24 августа", — сказал Кличко.

В Киеве запретили проводить массовые негосударственные праздники ко Дню независимости. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, каких торжественных мер ожидать в Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины. В КМВА опубликовали целый список торжеств.

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