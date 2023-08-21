У Києві заборонили проводити масові недержавні заходи до Дня Незалежності

День Незалежності в Києві 2021 рік. Фото: google.com

До Дня Незалежності 2023 року у Києві не плануються проводити державні свята. А тому київський міський голова видав доручення головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня.

Про це повідомляє Віталій Кличко.

Читайте також:

Деталі

"Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", — сказав Кличко.

У Києві заборонили проводити масові недержавні свята до Дня Незалежності. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, яких урочистих заходів очікувати в Києві до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України. У КМВА опублікували цілий список урочистостей.

Додамо, наближається День Незалежності України, але через повномасштабну війну не слід перебувати у місцях великого скупчення людей, тому варто знати, де можна провести час у цей день. Ми розповідаємо вам про п’ять місць в Україні, де можна розчинитися у тиші природи та відволіктися від реалій. Новини.LIVE розповідають про ТОП-5 красивих місць в Україні, куди можна поїхати на День Незалежності.

Також ми писали про найцікавіші факти про незалежність України та розповідали про те, як в Україні святкували перший День Незалежності.