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У Києві заборонили проводити масові недержавні заходи до Дня Незалежності

21 серпня 2023 17:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві заборонили проводити масові недержавні заходи до Дня Незалежності
День Незалежності в Києві 2021 рік. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

До Дня Незалежності 2023 року у Києві не плануються проводити державні свята. А тому київський міський голова видав доручення головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня.

Про це повідомляє Віталій Кличко.

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"Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", — сказав Кличко.

 

У Києві заборонили проводити масові недержавні свята до Дня Незалежності. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, яких урочистих заходів очікувати в Києві до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України. У КМВА опублікували цілий список урочистостей.

Додамо, наближається День Незалежності України, але через повномасштабну війну не слід перебувати у місцях великого скупчення людей, тому варто знати, де можна провести час у цей день. Ми розповідаємо вам про п’ять місць в Україні, де можна розчинитися у тиші природи та відволіктися від реалій. Новини.LIVE розповідають про ТОП-5 красивих місць в Україні, куди можна поїхати на День Незалежності.

Також ми писали про найцікавіші факти про незалежність України та розповідали про те, як в Україні святкували перший День Незалежності. 

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