В Киеве зафиксировали сразу два нарушения на дороге — видео

Момент ДТП. Фото: скриншот из видео патрульной полиции

В среду, 6 декабря, в Киеве зафиксировали сразу два нарушения на дороге: первое авто пересекло двойное сплошное, а другое совершило ДТП. Правоохранители составили административные материалы водителей.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Как отмечается, нарушение было зафиксировано около 14:00 на улице Ивана Мазепы.

Известно, что водитель авто Daewoo совершил разворот из-за двойной сплошной линии дорожной разметки. Параллельно с этим в противоположном направлении двигались транспортные средства Nissan и Toyota. Водитель Nissan внезапно остановился, начал двигаться назад и столкнулся с автомобилем Toyota.

"Правонарушения не остались незамеченными, ведь в это время по улице двигались патрульные. Нарушителя на Daewoo полицейские сразу догнали, остановили и вынесли на него постановление, а на водителя Nissan инспекторы составили протокол", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.