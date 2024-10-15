В Киеве перекрыли движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе

Мост на улице Саперно-Слободской в Киеве. Фото: glavcom.ua

В Киеве с 15 октября полностью ограничено движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причина — противоаварийный ремонт.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на УК "Киевавтодор".

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Схема ограничения движения по пешеходному мосту на улице Саперно-Слободской. Фото: КГГА

Когда откроют мост на Саперно-Слободской

С сегодняшнего дня, 15 октября, пешеходным мостом по улице Саперно-Слободской пройти нельзя.

Ориентировочный срок возобновления движения — 2025 год. Месяц в КГГА не уточнили.

Как рассказали дорожники, ограничения связаны с выполнением противоаварийных мер на пешеходном мосту.

Напомним, в столице на два дня частично перекрывали движение по Северному мосту. Ограничения действавали с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября. Причина — ремонт дороги.

Ранее Новини.LIVE писали об ограничениях в движении транспорта на трассе в Молдову. В Государственной таможенной службе Украины предупредили граждан и перевозчиков и назвали причину ремонтных работ в течение 10 суток.