У Києві перекрили рух пішохідним мостом у Голосіївському районі

Міст на вулиці Саперно-Слобідській у Києві. Фото: glavcom.ua

У Києві з 15 жовтня повністю обмежено рух пішохідним мостом у Голосіївському районі. Причина — протиаварійний ремонт.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

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Схема обмеження руху пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській. Фото: КМДА

Коли відкриють міст на Саперно-Слобідській

Відсьогодні, 15 жовтня, пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській пройти не можна.

Орієнтовний термін відновлення руху — 2025 рік. Місяць у КМДА не уточнили.

Як розповіли дорожники, обмеження пов’язані з виконанням протиаварійних заходів на пішохідному мосту.

Нагадаємо, у столиці на два дні частково перекривали рух Північним мостом. Обмеження діяли з 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня. Причина — ремонт дороги.

Раніше Новини.LIVE писали про обмеження у русі транспорту на трасі до Молдови. У Державній митній службі України попередили громадян та перевізників й назвали причину — ремонтні роботи протягом 10 діб.