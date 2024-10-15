У Києві перекрили рух пішохідним мостом у Голосіївському районі

У Києві закрили для пішоходів міст у Голосіївському районі до 2025 року
У Києві з 15 жовтня повністю обмежено рух пішохідним мостом у Голосіївському районі. Причина — протиаварійний ремонт.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".
Коли відкриють міст на Саперно-Слобідській
Відсьогодні, 15 жовтня, пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській пройти не можна.
Орієнтовний термін відновлення руху — 2025 рік. Місяць у КМДА не уточнили.
Як розповіли дорожники, обмеження пов’язані з виконанням протиаварійних заходів на пішохідному мосту.
Нагадаємо, у столиці на два дні частково перекривали рух Північним мостом. Обмеження діяли з 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня. Причина — ремонт дороги.
Раніше Новини.LIVE писали про обмеження у русі транспорту на трасі до Молдови. У Державній митній службі України попередили громадян та перевізників й назвали причину — ремонтні роботи протягом 10 діб.
Читайте Новини.LIVE!