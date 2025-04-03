У Києві жінка потрапила під потяг метро — зачинено кілька станцій на синій гілці

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У четвер, 3 квітня, в Києві закрили на вхід станції метро "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка". Пасажирка потрапила під потяг.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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У КМДА зазначили, що на станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг.

"На місце події викликано медиків і правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

В Київській адміністрації додали, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

"Про зміни та відновлення руху повідомимо додатково", — підсумували у КМДА.

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