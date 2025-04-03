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У Києві закрили низку станцій метро — жінка потрапила під потяг

3 квітня 2025 18:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Києві жінка потрапила під потяг метро — зачинено кілька станцій на синій гілці
Поїзд Київського метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 3 квітня, в Києві закрили на вхід станції метро "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка". Пасажирка потрапила під потяг.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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У КМДА зазначили, що на станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг.

"На місце події викликано медиків і правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

В Київській адміністрації додали, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

"Про зміни та відновлення руху повідомимо додатково", — підсумували у КМДА.

Київ метро падіння під поїзд
Повідомлення КМДА у Telegram

Раніше ми писали, що у київській лікарні помер 12-річний хлопець, який лазив між вагонами електрички "Київ-Козятин".

Також ми повідомляли, як можна уникнути нещасних випадків у київському метрополітені.

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