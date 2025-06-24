В Киеве за 655 млн грн капитально будут ремонтировать мост возле метро Осокорки

В Киеве заказали капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки"
В Киеве заказали капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки". Потратить на это планируют 655 миллионов гривен.
Об этом говорится в системе Prozorro, передает издание "Наші гроші".
Ремонт моста возле станции метро "Осокорки"
Путепровод построен во времена СССР. Несколько лет назад его проверили и обнаружили дефекты:
- износ гидроизоляции;
- разрушение железобетонных конструкций;
- оголение;
- коррозию арматуры;
- образование трещин;
- отслоение бетона.
В смете стоимость основных строительных материалов — бетона и асфальта — соответствует рыночным показателям.
В то же время цена на арматуру марки А400 разных диаметров составляет 38,8 тыс. грн за тонну, что превышает прайс "Метинвеста" для Киева, где она стоит 34 тыс. грн за тонну.
А стоимость мостовых балок не удалось сравнить. В смете их стоимость прописана на 104 миллиона гривен.
Подряд на выполнение работ получило ООО "Укртрансмост", единственным соперником на тендере выступало ООО "Ростдорстрой".
В результате торгов цену снизили лишь на 1% от изначально запланированной стоимости.
Напомним, столичные власти объявили тендер на комплексное обследование стеклянного пешеходно-велосипедного моста.
А недавно жители Киева заявили, что на Южном мосту от жары "поплыло" асфальтовое покрытие.
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