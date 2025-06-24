В Киеве за 655 млн грн капитально будут ремонтировать мост возле метро Осокорки

Мост возле станции метро "Осокорки". Фото: КГГА

В Киеве заказали капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки". Потратить на это планируют 655 миллионов гривен.

Об этом говорится в системе Prozorro, передает издание "Наші гроші".

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Ремонт моста возле станции метро "Осокорки"

Путепровод построен во времена СССР. Несколько лет назад его проверили и обнаружили дефекты:

износ гидроизоляции;

разрушение железобетонных конструкций;

оголение;

коррозию арматуры;

образование трещин;

отслоение бетона.

В смете стоимость основных строительных материалов — бетона и асфальта — соответствует рыночным показателям.

В то же время цена на арматуру марки А400 разных диаметров составляет 38,8 тыс. грн за тонну, что превышает прайс "Метинвеста" для Киева, где она стоит 34 тыс. грн за тонну.

А стоимость мостовых балок не удалось сравнить. В смете их стоимость прописана на 104 миллиона гривен.

Подряд на выполнение работ получило ООО "Укртрансмост", единственным соперником на тендере выступало ООО "Ростдорстрой".

В результате торгов цену снизили лишь на 1% от изначально запланированной стоимости.

Напомним, столичные власти объявили тендер на комплексное обследование стеклянного пешеходно-велосипедного моста.

А недавно жители Киева заявили, что на Южном мосту от жары "поплыло" асфальтовое покрытие.