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Главная Киев В Киеве заказали капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки"

В Киеве заказали капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки"

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 09:43
В Киеве за 655 млн грн капитально будут ремонтировать мост возле метро Осокорки
Мост возле станции метро "Осокорки". Фото: КГГА
Ключові моменти Ремонт моста возле станции метро "Осокорки"

В Киеве заказали капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки". Потратить на это планируют 655 миллионов гривен.

Об этом говорится в системе Prozorro, передает издание "Наші гроші".

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Ремонт моста возле станции метро "Осокорки"

Путепровод построен во времена СССР. Несколько лет назад его проверили и обнаружили дефекты:

  • износ гидроизоляции;
  • разрушение железобетонных конструкций;
  • оголение;
  • коррозию арматуры;
  • образование трещин;
  • отслоение бетона.

В смете стоимость основных строительных материалов — бетона и асфальта — соответствует рыночным показателям.

В то же время цена на арматуру марки А400 разных диаметров составляет 38,8 тыс. грн за тонну, что превышает прайс "Метинвеста" для Киева, где она стоит 34 тыс. грн за тонну.

А стоимость мостовых балок не удалось сравнить. В смете их стоимость прописана на 104 миллиона гривен.

Подряд на выполнение работ получило ООО "Укртрансмост", единственным соперником на тендере выступало ООО "Ростдорстрой".

В результате торгов цену снизили лишь на 1% от изначально запланированной стоимости.

Напомним, столичные власти объявили тендер на комплексное обследование стеклянного пешеходно-велосипедного моста.

А недавно жители Киева заявили, что на Южном мосту от жары "поплыло" асфальтовое покрытие.

Киев мост ремонт метро деньги
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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