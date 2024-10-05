В Киеве выбрали подрядчика для ремонта моста на Новоконстантиновской

В Киеве заказали ремонт моста за 377 млн гривен на Новоконстантиновской
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" нашла подрядчика для капитального ремонта аварийного путепровода по улице Новоконстантиновская в Киеве. Объект будет ремонтировать ООО "Ростдорстрой" за 377 миллионов гривен.
Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro.
Что отремонтируют на путепроводе
Путепровод над железнодорожными путями по улице Новоконстантиновская построили еще в 1969 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали капитально. В ходе последнего технического обследования обнаружили, что путепровод уже нетрудоспособен и его остаточный ресурс исчерпан.
В частности, там вода проникает на пролетные строения и опоры сооружения из-за поврежденных конструкций мостового полотна. Это приводит к разрушению железобетонных конструкций — ржавеет арматура, возникают трещины и отслаивается бетон.
Следовательно, подрядчик обязан возвести новые конструкции, перила и барьерные ограждения и опоры освещения, а также обустроить новое дорожное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Кроме того, в ремонте нуждаются подземные и наземные коммуникации.
Ремонтные работы продлятся ориентировочно до мая 2026 года. В период ремонта будет действовать временная схема организации дорожного движения.
Напомним, по данным последних исследований, мосты в Киеве находятся в критическом состоянии. Депутат Киевсовета рассказал, по каким мостам лучше не ездить вообще для собственной безопасности.
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