В Киеве выбрали подрядчика для ремонта моста на Новоконстантиновской

Ремонтные работы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" нашла подрядчика для капитального ремонта аварийного путепровода по улице Новоконстантиновская в Киеве. Объект будет ремонтировать ООО "Ростдорстрой" за 377 миллионов гривен.

Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro.

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Тендер. Фото: скриншот

Путепровод над железнодорожными путями по улице Новоконстантиновская построили еще в 1969 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали капитально. В ходе последнего технического обследования обнаружили, что путепровод уже нетрудоспособен и его остаточный ресурс исчерпан.

В частности, там вода проникает на пролетные строения и опоры сооружения из-за поврежденных конструкций мостового полотна. Это приводит к разрушению железобетонных конструкций — ржавеет арматура, возникают трещины и отслаивается бетон.

Путепровод на улице Новоконстантиновская в Киеве. Фото: Google Maps

Следовательно, подрядчик обязан возвести новые конструкции, перила и барьерные ограждения и опоры освещения, а также обустроить новое дорожное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Кроме того, в ремонте нуждаются подземные и наземные коммуникации.

Ремонтные работы продлятся ориентировочно до мая 2026 года. В период ремонта будет действовать временная схема организации дорожного движения.

Напомним, по данным последних исследований, мосты в Киеве находятся в критическом состоянии. Депутат Киевсовета рассказал, по каким мостам лучше не ездить вообще для собственной безопасности.

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