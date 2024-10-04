Стан мостів у Києві — які мостові переходи в критичному стані

Мости Києва. Фото: Новини.LIVE

У столиці час від часу стаються аварії на мостах. За даними останніх досліджень, мости в місті у критичному стані. Попри це, на ремонт мостових переправ не виділяються гроші, хоча деякими мостовими переходами взагалі заборонено користуватися, а вони не зачинені.

Про це Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів депутат Київради Андрій Вітренко.

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— Який стан мостів у Києві?

— Останні дослідження проводилися на виконання рішення РНБО після трагедії в Деснянському районі (червень 2023 року. — Ред.). Проводилася актуалізація мапи і ремонт укриттів, а також критичної інфраструктури, куди входили мости. Результати шалено невтішні, є відповідні документи з висновками.

Навіть комунальні підприємства, які належать КМДА і входять до їх структури, неодноразово зверталися до керівництва міста. В листах описували критичний стан мостових переходів в місті Києві.

Будівництво мостів в Києві. Фото: Новини.LIVE

— Стан критичний настільки, що мости можуть обвалитися в будь-який момент?

— Влітку обвалилася пішохідна частина мосту. Слава богу, ніхто не постраждав, але це ж сталося одномоментно. Такі критичні ситуації — це те, як господар поводить себе у своєму будинку. Якщо у тебе зараз обмежений бюджет і якась проблематика з тим, щоб отримати якусь додаткову заробітну плату, то ти утримуєш і лагодиш те, що є.

— "Господар" мости для краси будує, а старі не лагодяться — за ким остаточне рішення на які мости гроші виділяти?

— Цей процес складний і багатогранний. У нас є головні розпорядники бюджетних коштів, які надають свої пропозиції. Потім ці пропозиції стикаються до виконавчого органу Київської міської ради та КМДА, де пропозиції обробляються і виносяться до депутатів за підписом міського голови. Там прописано все — яка кількість коштів виділяються, на які об'єкти з адресами, на які види робіт.

Скляний міст у Києві. Фото: Новини.LIVE

Депутати дивляться і бачать там незрозумілі речі — 1 млрд 200 млн на Подільсько-Воскресенський міст, 110 млн грн на дорогу до аеропорту Жуляни, 250 млн грн на розв’язку на вулиці Богатирській. Депутати починають ставити питання.

Дарницький район — є три мостові переходи, які сполучають ліву і праву сторону проспекту Бажана. Були десятки звернень від районної адміністрації і депутатів, що два мости мають п’ятий клас аварійності, по них не можна пересуватися. Один — четвертого класу аварійності, це критична історія. Думаєте хоча б копійку виділили?

— Чому ні?

— Бо немає вау-ефекту, бо люди не підуть туди фотографуватися.

— Який вихід із ситуації?

— Київській міській владі треба змінювати пріоритети.

Раніше ми писали, що у Києві два мости з п'яти перебувають у критичному стані. Міст Патона та Метро, які простягуються через Дніпро, можуть завалитися будь-якої миті, що створює небезпеку для водіїв авто.

Також ми розповідали, як кияни просять хоча б якось вдосконалити міст Патона та зареєструвати відповідну петицію.