В Киеве предложили интересную замену на место демонтированного памятника Пушкину
После того как в Киеве демонтировали памятник российскому писателю Александру Пушкину, местные жители предложили установить памятник легендарному псу Патрону. Киевляне даже создали соответствующую петицию.
Петиция появилась на сайте Киевского городского совета.
Что хотят установить вместо памятника Пушкину в Киеве
Сразу после демонтажа памятника Александру Пушкину в сквере имени Ивана Багряного в Киеве 15 ноября житель столицы Тимур Гриненко составил петицию, где предлагает на этом месте установить памятник легендарному псу Патрону.
Автор считает, что пес Патрон "является символом преданности и сопротивления нашего государства против российских захватчиков, а также создает положительную атмосферу и дает надежду людям в самые сложные военные годы".
Кроме того, Тимур Гриненко уверен, что памятник Патрону может стать центром внимания и местом собрания для тех, кто ценит и уважает роль животных в нашем обществе. Это будет способствовать формированию положительного отношения к животным и развитию социального взаимодействия, а также будет способствовать эстетическому обогащению городского пространства, делая его более гармоничным, насыщенным и самобытным.
"Памятник Патрону станет одной из новых, современных визиток города, что приведет к привлечению туристов и будет способствовать экономическому росту бизнеса в туристической и сувенирной отрасли", — добавил автор.
Пока такую инициативу поддержали 374 человека из 6000 нужных, но петиция размещена на сайте всего один день.
Напомним, 15 ноября после долгих дискуссий и уговоров киевлян в столице все же был демонтирован памятник Пушкину. Накануне, активисты разрисовали и оставили надписи на памятнике, в частности "Имперца прочь".
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