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В Киеве предложили интересную замену на место демонтированного памятника Пушкину

16 ноября 2023 14:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве предложили интересную замену на место демонтированного памятника Пушкину
Демонтаж памятника Александру Пушкину. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После того как в Киеве демонтировали памятник российскому писателю Александру Пушкину, местные жители предложили установить памятник легендарному псу Патрону. Киевляне даже создали соответствующую петицию.

Петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

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Сразу после демонтажа памятника Александру Пушкину в сквере имени Ивана Багряного в Киеве 15 ноября житель столицы Тимур Гриненко составил петицию, где предлагает на этом месте установить памятник легендарному псу Патрону.

Автор считает, что пес Патрон "является символом преданности и сопротивления нашего государства против российских захватчиков, а также создает положительную атмосферу и дает надежду людям в самые сложные военные годы".

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Петиция об установлении памятника псу Патрону. Фото: скриншот

Кроме того, Тимур Гриненко уверен, что памятник Патрону может стать центром внимания и местом собрания для тех, кто ценит и уважает роль животных в нашем обществе. Это будет способствовать формированию положительного отношения к животным и развитию социального взаимодействия, а также будет способствовать эстетическому обогащению городского пространства, делая его более гармоничным, насыщенным и самобытным.

"Памятник Патрону станет одной из новых, современных визиток города, что приведет к привлечению туристов и будет способствовать экономическому росту бизнеса в туристической и сувенирной отрасли", — добавил автор.

Пока такую инициативу поддержали 374 человека из 6000 нужных, но петиция размещена на сайте всего один день.

Напомним, 15 ноября после долгих дискуссий и уговоров киевлян в столице все же был демонтирован памятник Пушкину. Накануне, активисты разрисовали и оставили надписи на памятнике, в частности "Имперца прочь".

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