У Києві запропонували цікаву заміну на місце демонтованого пам'ятника Пушкіну

Демонтаж пам'ятника Олександру Пушкіну. Фото: скриншот

Після того, як у Києві демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну, місцеві жителі запропонували встановити пам’ятник легендарному псу Патрону. Кияни навіть створили відповідну петицію.

Петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.

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Одразу після демонтажу пам'ятника Олександру Пушкіну у сквері імені Івана Багряного у Києві 15 листопада, житель столиці Тимур Гриненко склав петицію, де пропонує на цьому місці встановити пам’ятник легендарному псу Патрону.

Автор вважає, що пес Патрон "є символом відданості та спротиву нашої держави проти російських загарбників, а також створює позитивну атмосферу і дає надію людям у найскладніші воєнні роки".

Петиція про встановлення пам'ятника псу Патрону. Фото: скриншот

Окрім того, Тимур Гриненко переконаний, що пам'ятник Патрону може стати центром уваги та місцем зібрання для тих, хто цінує та поважає роль тварин у нашому суспільстві. Це буде сприяти формуванню позитивного відношення до тварин та розвитку соціальної взаємодії, а також сприятиме естетичному збагаченню міського простору, роблячи його більш гармонійним, насиченим та самобутнім.

"Пам'ятник Псу Патрону стане однією з нових, сучасних візитівок міста, що призведе до залучення туристів і буде сприяти економічному зростанню бізнесу у туристичній та сувенірній галузі", — додав автор.

Наразі таку ініціативу підтримали 374 особи з 6000 потрібних, але петиція розміщена на сайті всього один день.

Нагадаємо, 15 листопада після довгих дискусій та вмовлянь киян у столиці все ж демонтували пам'ятник Пушкіну. Напередодні, активісти розмалювали та залишили написи на пам'ятнику, зокрема "Імперця геть".