В Киеве ввели ограничения на движение транспорта по городу: какая причина

Автомобили едут по Киеву. Фото: google

В воскресенье, 16 июля, после 15.00 в Киеве установили тепловой режим. В результате в столице временно действует ограничение движения на тяжеловесный транспорт весом более 24 тонн.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

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Тепловой режим в Киеве 16 июля

В результате установления теплового режима, в Киеве временно действует ограничение дорожного движения на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

В полиции отметили, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурой в городе.

"Друзья, напоминаем, что главная цель этих мер — сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", — подчеркнули правоохранители.

Напомним, в Киеве зафиксирован новый погодный рекорд. По данным наблюдений, во время бури 2 июня в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч). Это превысило 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году.