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У Києві запровадили обмеження на рух транспорту по місту: яка причина

16 липня 2023 18:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві запровадили обмеження на рух транспорту по місту: яка причина
Авто їдуть по Києву. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 16 липня, після 15:00 у Києві встановили тепловий режим. Внаслідок цього в столиці тимчасово діє обмеження руху на великоваговий транспорт вагою понад 24 тони.

Про це повідомила патрульна поліція Києва

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Внаслідок встановлення теплового режиму, у Києві тимчасово діє обмеження дорожнього руху на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад сім тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

У поліції зазначили, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температури в місті. 

"Друзі, нагадуємо, що головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду", — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За даними спостережень, під час бурі 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Це перевищило на 2 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2012 році.

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