У Києві запровадили обмеження на рух транспорту по місту: яка причина

Авто їдуть по Києву. Фото: google

У неділю, 16 липня, після 15:00 у Києві встановили тепловий режим. Внаслідок цього в столиці тимчасово діє обмеження руху на великоваговий транспорт вагою понад 24 тони.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Читайте також:

Тепловий режим у Києві 16 липня

Внаслідок встановлення теплового режиму, у Києві тимчасово діє обмеження дорожнього руху на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад сім тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

У поліції зазначили, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температури в місті.

"Друзі, нагадуємо, що головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду", — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За даними спостережень, під час бурі 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Це перевищило на 2 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2012 році.