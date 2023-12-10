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В Киеве запустили 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро

10 декабря 2023 21:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве запустили 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро
Автобус в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве запустили 77 автобусов и 20 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по маршрутам №2-М и №43-К. Отмечается, что таким образом дублируется движение по закрытому участку "синей" ветки метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Ремонтные работы в тоннеле метро

Отмечается, что движение наземного транспорта было организовано с пятницы, 8 декабря, из-за начала ремонта перегонного тоннеля от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская".

"Внесены изменения в работу светофорных объектов для предоставления права приоритетного проезда подвижному составу общественного транспорта по ул. Васильковской и просп. Голосеевскому", — добавили в сообщении.

Введение отдельных полос для общественного транспорта

Также с помощью усиления работы маршрута №50-К специалисты смогли частично направить пассажиров с Оболонско-Теремковской линии метро на Святошинско-Броварскую.

Сейчас специалисты проводят работу для того, чтобы оперативно ввести отдельную полосу движения для общественного транспорта на ул. Васильковской и площади Лыбедской. Она начнет действовать уже завтра, 11 декабря.

По каким маршрутам будут двигаться автобусы и троллейбусы

В КГГА напомнили, что до окончания ремонта наземный транспорт будет двигаться по следующим маршрутам:

  • Автобус №2-М "Кибернетический центр — ст. м. "Теремки" — ст. м. "Лыбидская", на котором работают 77 автобусов с интервалом движения одна минута.
  • Троллейбус №43-К "Кибернетический центр — ст. м. "Лыбидская", на котором работают 20 троллейбусов с интервалом в три минуты.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве могут запустить челночное движение неповрежденным тоннелем между станциями метрополитена "Демеевская" и "Теремки". Поезд будет двигаться в обе стороны по одному пути без оборота в конечных пунктах.

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