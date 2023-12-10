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Додаткові автобуси в Голосіївському районі Києва неефективні — в чому причина

10 грудня 2023 16:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Додаткові автобуси в Голосіївському районі Києва неефективні — в чому причина
Скупчення людей на зупинці громадського транспорту. Фото: informator.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Муніципальний транспорт від Віталія Кличка не допоміг у вирішенні ситуації з закриттям метро у Голосіївському районі. Він став неефективним через постійні затори у столиці та простій під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Informator.ua.

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У Києві, 8 грудня, припинили роботу шість станцій метро у Голосіївському районі. У КМДА вирішили запустити додаткові автобуси та тролейбус для перевезення людей та компенсації роботи метро. Однак таке рішення виявилося неефективним, оскільки наземний транспорт "застряє" у заторах на проспекті Академіка Глушкова. Причиною заторів є, зокрема, рішення Ради оборони Києва та мера Віталія Кличка про зупинку транспорту у Києві під час повітряних тривог.

У виданні повідомляють, що сьогодні, 10 грудня, у києві лунала повітряна тривога. Через неї жителі Голосіївського району залишилися без громадського транспорту, бо автобуси та тролейбуси не функціонували. ГО "Пасажири Києва" називає це рішення загалом "абсурдним".

"Тепер всі ті десятки додаткових автобусів та тролейбусів на Голосіїв і Теремки стали. Всі заходи влади Києва з компенсації непрацюючого метро будуть насмарку, поки діє рішення Ради оборони Києва про зупинку громадського транспорту під час тривог", — вказали в ГО "Пасажири Києва".

Човниковий транспорт в метро

У Київському метрополітені розробляють варіант запуску човникового руху непошкодженим тунелем на ділянці між станціями "Либідська" й "Теремки". Потяг буде рухатися в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах. 

Нагадаємо, у Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська".

Додамо, наступна катастрофа у столичному метро може статися на станції "Контрактова площа". У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.

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